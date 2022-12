Rúben Amorim e o jogo com o Marítimo: «Vamos apresentar uma equipa muito forte»

Rúben Amorim fez esta segunda-feira a antevisão do jogo do Sporting com o Marítimo, partida da 3.ª jornada do Grupo B da Allianz Cup, que se disputa amanhã, a partir das 20h45, em Alvalade."Se trabalharem todos bem... O onze é uma escolha do treinador. Vamos apresentar uma equipa muito forte para vencer o jogo e não sofrer golos. Queremos fazer os 9 pontos no grupo. A ideia é continuar a vencer jogos e conquistar 5.ª vitória consecutiva. Não sofrer golos é importante para dar confiança para o que vem aí.""Jogadores como o Mateus Fernandes, o Dário e o Sotiris tiveram mais tempo para treinar. Os jogadores que estiveram cá o tempo todo melhoraram muito e o facto de não sofrermos golos foi a prova disso mesmo. Entretanto, voltaram os jogadores das seleções, o Morita vem com mazelas, mas esse período teve coisas boas e más. A paragem foi importante como equipa, para podermos trabalhar o que não tínhamos tido tempo para trabalhar. Mas diria que foi boa na preparação do presente e do futuro do Sporting.""São assuntos particulares do Paulinho. Entendo os jogadores que cada vez mais recorrerem a eles, é como se fosse um fisioterapeuta. Os jogadores com a exposição que têm redes sociais... Diria a todos meus jogadores para procurarem esse apoio, mas de pessoas qualificadas. Sou a favor, eu próprio já procurei no início da minha carreira como treinador. Se o fez [Paulinho], fez muito bem, todos os jogadores devem ter esse acompanhamento, numa profissão que é muito exigente. Para além do jogador há a vida, vimos no Mundial que esta parte mental é importante.""Marsà está pronto, tem melhorado. O único problema que vejo é a falta de centrais destros disponíveis, porque os que tenho são todos esquerdinos. Temos Neto e St. Juste pensados para a direita, mas estão lesionados. O Marsà, que é esquerdino, está preparado. Não falo em reforçar o lado direito do eixo defensivo. Marsà está preparado para jogar, é mais uma alternativa. O que nos tem faltado são jogadores de pé direito e na formação, os que temos, estão um bocadinho atrasados. O Mateus vai ser titular, é uma mensagem para todos, que aqui não há nada garantido, têm de lutar muito para entrar na nossa equipa. Sei o valor dele, vai jogar porque merece.""Podíamos ter chegado mais longe mas fomos eliminados por uma equipa que defende bem. No futebol tudo e possível, nem sempre a melhor equipa vence, porque é só um jogo. Daí que, na minha opinião, o campeonato nacional seja o melhor reflexo do que é uma equipa. Sendo só um jogo tudo pode acontecer. Vejo com naturalidade, é o mundo do futebol e num jogo tudo pode acontecer.""O St Juste está a fazer recuperação, não temos uma data específica para o seu regresso. Sobre o Dany [Daniel Bragança] quero que ele recupere bem, é importante que assim seja. Sentimos muito a falta dele porque perdemos muitos jogadores no meio-campo. O Morita não sei quanto tempo vai estar fora. Vamos ver dia a dia, jogo a jogo. Temos de nos preparar para qualquer eventualidade. Temos de preparar as opções, eles estarão de fora o tempo que tiverem de estar.""Tem muita importância, ao ganhar jogos cria-se um momento que nos ajuda. Os azares, a bola na barra, tudo isso interfere muito, não sofrer golos ajuda em certos momentos de dificuldade. Somos um clube grande e temos de ter esta sequência de vitórias.""São fases dos jogadores. Olhando para trás, e vendo a última época no Mainz, ele esteve muito tempo parado, sabíamos disso. Teve um problema num ombro, e a seguir no outro. Vimos as operações, mas o problema é estar tanto tempo parado. Se tivesse feito a pré-época, não teria tido os problemas musculares que teve quando voltou. A última lesão, foi num choque. Hé coisas difíceis de explicar. Tive uma fase em que tive muitas lesões e depois, aos 27 anos, fiz o maior números de jogos. O Morita está a bater os recordes de distância, de tudo. Tenho confiança no departamento de performance. O St. Juste vai ter uma fase sem problemas, mas vai custar a arrancar. Já aconteceu com o Jovane, que amanhã também vai ser titular. Sabíamos que a paragem do St. Juste teve uma razão, olharmos para o seu passado, teve bons jogos."