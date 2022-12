Rúben Amorim: «Quero que o Sporting se torne num clube que mantém os melhores jogadores»

"O Morita está a recuperar. O Coates fez alguns jogos, só volta na quinta-feira. O Ugarte vem mais cedo, precisa de alguns minutos e vai ser convocado, depois vamos ver como vai ser melhor. É um jogo decisivo. Não fica nada decidido já, mas queremos jogar bem. O Rio Ave é uma equipa com boas dinâmicas, tem pontapés de baliza onde conseguem finalizar jogadas. Têm um treinador do qual gosto muito. Temos de ter atenção às caraterísticas de uma equipa que está a crescer, joga em casa e têm ambição maior. Nós temos de ganhar e ir para quarta vitória consecutiva. Já tivemos longas séries de vitórias no ano passado e temos de voltar a esse normal. Queremos jogar e estou entusiasmado para ver a equipa"."Penso que é decisivo. Obviamente os golos têm muita influência, mas é muito mais que isso. É preparar a equipa, ver se a equipa melhora... Acho que estamos habituados a jogar estas decisões. Aziz e Boateng podem criar muitos problemas nas bolas paradas. Preparámos a equipa, e apesar de o jogo ser decisivo há coisas mais importantes que isso, como não sofrer golos"."Não falámos tanto do Morita talvez por não ser do grupo de Portugal. Não esteve no primeiro jogo por lesão, penso eu. O Japão joga muito bem como equipa e evoluíram muito coletivamente nos últimos anos. Não me surpreende nada a prestação deles. O Morita esteve dentro do jogo dele, numa equipa que joga mais em transição e que às vezes passa mais tempo a defender, não ajuda às caraterísticas dele. Vem com andamento e isso é importante. O Ugarte é uma preocupação, esteve muito tempo parado. Os jogadores têm de estar prontos para jogar, mas no caso dele nota-se uma quebra de intensidade. O Morita e Coates jogaram, correram muito... Fatawu e Ugarte nem tanto, vamos ter de trabalhar nisso"."É uma fase complicada... É fácil para mim perceber o que ele está a sentir, também tive problemas físicos durante a carreira. Às vezes é muscular, outras vezes é traumático. Tem sido difícil para ele. Sofreu bastante nesta última lesão, mas ele é positivo. Está a recuperar. O que lhe disse é que vamos encontrar equilíbrio, vamos conseguir colocá-lo numa fase com bastantes jogos e estes problemas vão desaparecer com naturalidade. A qualidade dele está cá e também tem muita qualidade humana. Vai recuperar deste mau bocado. Em relação ao Adán vai jogar, são já muitos jogos sem jogar. Eu e o Vital decidimos que isto é jogo a jogo, mas o Adán não pode ficar tanto tempo sem jogar, e vai jogar neste jogo. Tem de sentir a baliza e a equipa"."Quero que o Sporting chegue a um ponto em que se possa manter os jogadores. Tenho uma ideia muito clara e que parte daí. Quando comecei no Casa Pia não tinha experiência, quando fui para o Sp. Braga tinha três meses de trabalho... Nunca penso que estou ou deixo de estar preparado. Quando renovo pelo Sporting é porque gosto de estar cá. Ainda falta um longo caminho para percorrer, mas quero ser parte importante para que o Sporting se torne nesse clube de manter os melhores jogadores. Gosto é de estar no Sporting, trabalhar com gente como o Hugo Viana, e isso às vezes tem mais valor do que outras coisas e querer vivenciar outras realidade. Estamos sempre a formar equipas e aproveito todos os momentos para melhorar esta equipa. Durante a semana, estes dias que são longos, quem estiver melhor vai jogar. Já houve fases em que rodámos jogadores. Quem entender que tem as melhores caraterísticas para o jogo, vai jogar. É importante ganharmos amanhã"."Não sei o que se passa lá dentro mas os grupos não variam assim tanto. São casos que acontecem em todas as equipas e cada treinador tem a sua forma de resolver. Eu tenho pouco tempo de treinador. É uma gestão normal. Os jogadores dizem isto ou aquilo, são coisas normais. O foco deve estar no jogo, ganhar à Suíça. Isso acontece em todos os grupos. Não há certo nem errado, o mesmo treinador pode ter uma atitude num clube e as coisas correrem bem, e noutro não. Depende também da dinâmica do grupo. O meu trabalho é focar no Rio Ave, mas logo jogamos todos com a Suíça".