Rúben Amorim e o jogo 'de peito aberto' com o Ajax: «Foi uma pancada muito forte»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Estoril (amanhã, 20H30) e falou na "pancada muito forte" da derrota frente ao Ajax para a Liga dos Campeões por 5-1, jogo em que, garante, os leões foram de "peito aberto".





"Não sei qual vai ser a reação [depois do jogo da Champions], foi uma pancada muito forte. Uma equipa que tem o espírito como a nossa é normal que se sinta no ambiente. Nada melhor do que um jogo e o foco esta semana foi preparar o encontro com o Estoril. Podemos estar com todas as psicologias junto da equipa, mas o melhor é, passo a posso, durante o treino... Mais do que preparar o Estoril, a preparação foi muito naquilo que temos de fazer e é isso que dá segurança aos jogadores. Mostrar aos jogadores que somos uma excelente equipa e por que é que o somos. Depois de a bola rolar tudo se esquece", começou por dizer hoje em conferência de imprensa."Doeu a toda a gente, aos jogadores, equipa técnica, adeptos... A ilusão é sempre grande, eles confiam na equipa, fomos claramente de peito aberto e estamos sempre a aprender. Faz parte... Uma equipa que sente o jogo como nós não pode ter os dois lados da mesma moeda. Quando somos muito unidos estas pancadas sentem-se bastante mas é sempre possível dar a volta", sublinhou, abordando igualmente as críticas feitas à equipa após o jogo da Champions em Alvalade."É normal uma crítica quando se perde por 5-1, temos de estar habituados a isso. Disse-lhes [aos jogadores] para verem o jogo sem som, para verem onde falharam... Viram, falámos sobre isso e nada mais do que isso. Foi um resultado muito mau e agora há que seguir em frente, o mais importante agora é o campeonato."E prosseguiu: "[Efeitos da goleada] Não tenho receio, quero que a equipa apresente a mesma identidade que tem tido, mas depende dos primeiros momentos do jogo. Que sintam confiança no processo e nos primeiros momentos da semana vi que será assim. A equipa está preparada, usámos o jogo com o Famalicão para preparar este, porque defende de forma semelhante ao Estoril, mas a seguir ao árbitro apitar tudo se esquece."