Rúben Amorim e o jogo em Famalicão: «Paragem vai ser longa e é muito importante vencer este jogo»

Rúben Amorim abordou a paragem, por conta do Mundial'2022, que se segue ao encontro com o Famalicão, no qual o técnico do Sporting lembra ser "muito importante" triunfar."Temos isso dentro das nossas cabeças. A paragem vai ser longa e é muito importante vencer este jogo. Já sentimos isso com o Boavista. Vínhamos de uma sequência boa e perdemos com o Boavista antes de uma paragem. É um jogo importante e difícil, que eu ainda como treinador ainda não vencemos. É uma equipa com vários talentos, mas que demora sempre algum tempo a criar ligação com as mudanças de treinador. O que é normal. Mas os jogadores gostam destes jogos, que são sempre dificeis. Tivemos uma semana longa e Vamos fazer um excelente jogo de certeza.""Estou a 100% com Portugal no Mundial, até porque o Uruguai tem jogadores do Sporting. O que quero é que o Uruguai seja eliminado para os jogadores virem mais cedo. Vou estar a torcer, com a bandeira e com a camisola [de Portugal]. Já disse ao Coates que marcámos os voos para virem logo na fase de grupos.""Não muda assim tanto, pode mudar algumas alternativas. O Sotiris, apesar de ir à seleção, volta mais cedo. É o jogador que precisa mais de treino. Temos jogadores que jogaram na equipa principal do Sporting e foram convocados para os Sub-19. Isso é que é difícil de entender. Há jogadores como Dário [Essugo] que vão ter mais tempo com a equipa principal devido às ausências no meio-campo. Tirando o Coates, podemos fazer uma ou outra alteração na defesa. Defender cinco ou com quatro. Vamos aproveitar cada minuto para melhorar a equipa no seu todo. Na minha cabeça, Sotiris é quem precisa de mais tempo para se nivelar ao resto da equipa em termos de entendimento de jogo.""Não me preocupa nada, porque faz parte. Depois do verão já nada me preocupa. Estamos cada vez mais preparados para a saída de jogadores. Tem a cláusula dele e vamos ver. Não são assuntos para mim. Tenho de preparar todos os que estão no plantel e o futuro do Sporting, não me preocupa que sejam cobiçados. Esteve muito bem na Champions e pode mexer com o mercado.""Começamos já a preparar a próxima época. Tenho claro as prioridades da equipa. A paragem passa por melhorar os jogadores. Há um ano, Ugarte não tinha nem 5 minutos e acabou época como um dos titulares. Precisamos de mais tempo, não podemos pensar em fazer uma coisa em maio que depois não temos hipótese de tratar. Não se pode dizer que este ataque do Sporting é fixo por ter Paulinho, que também e móvel. Vamos ter muita atenção aos jogadores da frente do Famalicão e à velocidade nos centrais, que é muito importante.""Neto vai ficar de fora por algum tempo. Nuno Santos não vai recuperar para o jogo. Dani [Bragança] esta em tratamento."