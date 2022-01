Rúben Amorim e o mercado de transferências: «Temos a ideia clara do que queremos»

O Sporting defronta o Vizela amanhã (18 horas), em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin, e foi questionado sobre o mercado de transferências, numa altura em que Marcus Edwards é colocado no radar dos leões "Os jogadores que vierem são a pensar no presente ou no futuro. Se vem alguém, o único que penso que desmentimos foi o Vitinha, avançado do Sp. Braga, para não haver mal-entendidos porque já os houve no passado. Quisemos descartar isso, não vamos estar a comentar jogadores. A nossa ideia é melhorar o plantel tendo a forma que olhamos sempre para o mercado. Quem vier será a pensar nesta época e nas próximas", afirmou em conferência de imprensa.E prosseguiu, quando questionado sobre a possibilidade de perder Tabata para 'ganhar' Edwards."Não vou estar a comentar o que sentiria por perder um jogador para ter outro. Passaria por mim e seria um pouco hipócrita dizer o que estou a sentir. Vamos fazer o que achamos que é melhor para o grupo. Há jogadores que esperámos para os ter aqui e o Paulinho foi exemplo disso. Queremos que os adeptos saibam que temos uma ideia muito clara, não é por perdermos ou ganharmos um jogo que nos vamos desviar do caminho. Olhamos para a formação e para jogadores com fome e talento que psosam vir ajudar de acordo com as nossas necessidades. Estou muito satisfeito com o nosso grupo".