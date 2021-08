Rúben Amorim e o mercado: «É esperar que feche rápido e que o Viana desligue o telefone»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro deste sábado com o Famalicão, para a 4.ª jornada da Liga Bwin.





"Vai ser um jogo complicado, porque é um grupo com bons jogadores, bons talentos - muda todos os anos mas faz parte do projeto - têm um bom treinador e que precisa de tempo para apresentar as suas ideias aos jogadores. Têm zero pontos e retira-lhes responsabilidade por jogarem contra o Sporting. Não havia melhor jogo do que este. Têm jogado sem avançado. Recebeu jogadores novos e isso dá-nos algumas dúvidas quanto ao onze. Temos de focar-nos naquilo que temos de fazer. Preparámos bem o jogo e o que queremos é vencer. Desde que o Famalicão subiu, o Sporting ainda não os venceu, nem esta equipa técnica. Há sempre esse fator que também é importante. Aproveitamos todos os pequenos pormenores para motivar os jogadores", começou por dizer o treinador dos leões, para depois comentar o sorteio da Liga dos Campeões."Liga dos Campeões é um mundo novo para os jogadores e para o treinador, que tem um registo péssimo na Europa. Vamos com muito entusiasmo a jogo. Vamos jogo a jogo e logo se vê o que acontece", frisou."São todos muito importantes, nem gosto de falar de mercado. Estou a espera que acabe, porque queremos ficar com todos. Há jogadores que têm caraterísticas mais difíceis de colmatar, porque não existem no plantel. O Nuno Mendes e o Rúben Vinagre jogam na mesma posição, são ambos rápidos e bons ofensivamente. O Nuno é melhor defensivamente, trabalha há mais tempo com o treinador. Mesmo com jogadores com algumas parecenças, um não é o outro. Não temos ninguém parecido ao Palhinha, o Pote faz muitos golos, o Matheus Nunes está com um crescimento incrível. Não vou pensar nisso. É esperar que [o mercado] feche rápido e que o [Hugo] Viana desligue o telefone. É isso que peço e vamos ver", apontou."Não, é um conquista principalmente dos jogadores. Eles é que trabalham e têm o talento. Os outros 10% são repartidos com todos os departamentos do clube. Ainda hoje estávamos a falar na forma como o Nuno Mendes cresceu fisicamente. Não tem nada a ver com o treinador. Tem a ver com o treino sim e com toda a envolvência do clube. O crescimento do Gonçalo Inácio cresceu tem a ver com o acompanhamento que teve na formação e com o acompanhamento fisico. Eles têm de crescer muito rápido. Não é treinador que faz isso acontecer. Eles crescem quando jogam e tem espaço na equipa para crescer. Ficamos muito felizes com isso, não vai ficar por aqui na seleção", acrescentou."Todos estão disponíveis, menos o Plata, que está a tratar uma situação que já vem do tempo da Copa América. O Feddal recuperou naquela semana e estão todos aptos e fisicamente bem para ir a jogo. Ficamos algo preocupados com os que não jogam. Os que jogam até têm um estímulo diferente e limpam a cabeça para o que aí vem. Vamos iniciar uma semana com muitos jogos depois. Os que não jogam preocupam mas há a comunicação entre os departamentos das seleções e estamos preparados para tudo", vincou."Ele faz muito pela equipa. É o homem que baixa para criar superioridade e, quando atacamos pelas alas, não tem tempo de lá chegar à frente. Ele sabe disso. Tem de melhorar na finalização como todos têm de melhorar nos vários aspetos do jogo. Ele é muito adulto. Difícil é fazer o caminho que ele fez. Está preparado para tudo", assegurou."A primeira coisa que eles [Coates e Ugarte] têm de fazer é jogar bem com o Famalicão, senão não têm hipóteses de jogar contra o FC Porto, mesmo que estejam cá. O resto ultrapassa-me um pouco. É positivo, porque realmente os clubes ficam prejudicados. Enquanto treinador o meu papel e perguntar se vão estar disponíveis, para procurar soluções caso não estejam. Mais do que isso não sei dizer. Não sei o que um clube pode fazer para impedir isso. A preocupação agora é ganhar ao Famalicão e depois pensamos nisso. Caso não estejam disponiveis, jogarão outros e precisamos dessas oportunidades para ver outros jogadores", afirmou."Esta equipa vê tudo pelo lado positivo. É mais uma motivação e três pontos para nos mantermos onde estamos. Somar pontos para continuar a dinâmica que temos vindo a ter e tentar melhorar a nossa performance. Temos crescido como equipa e o objetivo passa por aí. Fizemos um grande jogo em Famalicão [na época passada], mas não tão bom em Alvalade. Fizemos um grande jogo em Famalicão e temos de jogar melhor este ano. Esse é o grande objetivo e é uma motivação extra, não é pressão", adiantou."É um bocado esse pensamento que temos todos os dias. Queremos ficar com os nossos grandes jogadores e o Plata, que tem um grande talento, passa um bocado por aí. Há dias que digo que não deve sair e outros que tem de sair. Andamos sempre nessa dúvida. Ainda não sabemos o que vamos fazer. Logo se vê, o mercado ainda nao fechou. Pode ser que precise de um novo treinador para ter um estímulo diferente e voltar. Pode ser que o mercado feche e ele ganhe outro entusiasmo. Vamos ver", concluiu.