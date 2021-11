Rúben Amorim e o momento da Seleção: «Sou do tempo em que íamos sempre ao playoff...»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Varzim, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (amanhã, no Estádio de Alvalade, às 20H15) e não deixou de abordar a situação na Seleção Nacional e o facto de Portugal ir jogar o playoff de apuramento ao Mundial'2022."É olhar para a atual campeã da Europa [Itália] que tinha de vencer a Irlanda do Norte e não venceu. Vamos estar no Mundial: sou do tempo em que íamos sempre ao playoff, mesmo como jogador. Se ainda há hipótese de ir, é olhar dessa forma. Já passou, tenho a a certeza que vamos ao Mundial", disse.E prosseguiu, questionado sobre se poderia dar uma 'lição' a Fernando Santos depois do selecionador ter referido que Portugal tem sempre dificuldades frente a equipas com 3 defesas. "Ele é que me pode dar dicas a mim, tem mais experiência e currículo do que eu. Isto acontece a qualquer treinador, o que ele está a passar, mesmo vencendo no passado, acontece. Tenho de estar concentrado no trabalho, é a lição que tiro. O que ele está a passar é normal, acontece a todos. Não tenho dicas a dar, ele não precisa, acredito que vamos estar no Mundial".E como estão animicamente os jogadores que chegaram da Seleção principal? "O Palhinha e o Matheus estão normais, estão os dois aptos. Não perderam nada na Seleção. Estão a preparar-se para os jogos do Sporting, estão a preparar-se para ganharem vaga no Sporting, depois no playoff e a seguir no Mundial", respondeu.