Rúben Amorim e o momento de Pote: «Quero que aumente os níveis de agressividade na pressão»

Rúben Amorim comentou a 'seca' de golos de Pote, que não marca há dez jogos consecutivos pelo Sporting. O técnico dos leões considera que a contribuição do avançado vai para além dos golos."Como o resto da equipa, quero que aumente os níveis de agressividade dele na pressão. Os golos vão aparecer. Ele dá-nos muito mais do que golos. Os jogadores habituaram-se a que ele marcasse um ou dois golos por jogo. O que ele tem de fazer é continuar a trabalhar que os golos vão aparecer", vincou o técnico em conferência de imprensa."Espero um jogo difícil. Em relação ao jogo da primeira volta, o Vizela está melhor e mais habituado ao momento, não é o primeiro jogo deles na 1ª Liga. Fizeram bons jogos e cresceram com o tempo. O Sporting também cresceu. As duas equipas estão melhores. Espero um jogo melhor mas o mesmo resultado: o Sporting tem a obrigação de vencer.""Todos os jogos são perigosos. Os nossos rivais estão fortes, perdem poucos pontos e nós também, temos de jogar melhor. Ter mais agressividade do que aquela que tivemos com o Santa Clara. Qualquer derrota pode fazer abanar os sportinguistas."