Rúben Amorim e o papel dos psicólogos: «Sou a favor, já procurei essa ajuda»

Rúben Amorim considerou esta segunda-feira, a propósito de uma pergunta sobre a situação de Paulinho, que no futebol atual o apoio dos psicólogos é essencial e deu o seu exemplo."São assuntos particulares do Paulinho. Entendo que os jogadores cada vez mais recorrem ao psicólogo, é como se fosse um fisioterapeuta. Os jogadores com a exposição que têm nas redes sociais.... Diria a todos os meus jogadores que procurem esse apoio, mas de pessoas qualificadas. Sou a favor, eu já procurei essa ajuda, no início da carreira como treinador. Se o fez, fez muito bem. Todos os jogadores devem ter esse acompanhamento, numa profissão que é muito exigente. Para além dos jogos há a vida, vimos no Mundial que esta parte mental é importante", referiu o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da Allianz Cup, marcado para terça-feira às 20h45 em Alvalade.Como Record noticiou, com vista a melhorar os índices de confiança, Paulinho tem vindo a ser acompanhado pelo psicólogo Pedro Almeida , especialista em Psicologia do Desporto, que trabalha com vários atletas na área do futebol.