Rúben Amorim é o quinto nome da lista de apostas para render Antonio Conte no Tottenham

Após despedir Antonio Conte, o Tottenham está à procura de um novo treinador e em Inglaterra as casas de apostas já começaram a avançar com a lista de sucessores. Segundo Steve Freeth, o relações públicas da Bet365 há dois treinadores portugueses candidatos a preencherem o lugar do técnico italiano: Rúben Amorim e Sérgio Conceição.A lista é encabeçada por Julian Nagelsmann - despedido a semana passada do Bayern - que se apresenta como o principal favorito com uma odd de 2/1. Seguem-se Pochettino, Luis Enrique e De Zerbi surgindo no quinto lugar...Rúben Amorim. O responsável técnico leonino que já defrontou o clube londrino duas vezes esta época surge com uma odd de 10/1. A terminar a lista surge o nome do treinador dos dragões com uma probabilidade bem mais baixa de rumar a Londres: 20/1.