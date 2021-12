Rúben Amorim e o "sangue fresco" para a Taça: «É preciso jogadores com ainda mais fome»

Rúben Amorim promete "sangue fresco" no Sporting no jogo com o Casa Pia de amanhã, encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal."Mudar um bocadinho de acordo com a equipa adversária e é preciso sangue fresco. É preciso jogadores frescos e com ainda mais fome, também para manter toda a gente preparada. Vai jogar a melhor equipa para vencer o jogo. Vamos dar dois dias de Natal e vai haver uma semana limpa", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa.