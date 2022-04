Rúben Amorim e os 100 jogos pelo Sporting: «Se perder amanhã e for eliminado da Taça...»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão à deslocação do Sporting ao terreno do Tondela, da 29.ª jornada da Liga Bwin, que se joga este sábado pelas 20h30."A crença é muito o que temos vindo a falar: temos a crença de que podemos vencer os jogos todos, assim teremos uma pontuação muito grande. Depois logo se vê o que vai acontecer. O FC Porto está muito forte, não perde pontos, e o que temos de fazer é ganhar os nossos jogos e acreditar até ao último momento. Se perdermos ou empatarmos algum fica tudo muito mais complicado"."O normal de uma equipa que luta pela sobrevivência, com jogadores talentosos e que se apresenta num 5x4x1, que nos tira espaço. Teremos de ser criativos, móveis e agressivos a atacar o espaço que eles podem deixar. Na última jornada jogaram sem um avançado na frente, muita mobilidade, muito fortes a combinar, não só na velocidade. Estão motivados porque ganharam, e não têm pressão. Prevejo um jogo muito difícil e temos de jogar melhor que a semana passada. Será um jogo de fim de campeonato, onde uma equipa luta pelos lugares cimeiros e outra não"."Podia ter enumerado muitas vezes as baixas que tivemos este ano, e isso não retirou responsabilidade. Se não falei das minhas, não vou falar das dos outros. Mesmo o Sp. Braga tem opções para todas as posições. Isso não ajuda em nada e não tira a responsabilidade ao FC Porto"."Treinador português tem caraterísticas específicas, conhece o campeonato. O Pako fez um trabalho excelente, tinham uma boa forma de jogar, mas um treinador português conhece melhor. É a mesma coisa de quando os portugueses vão para Espanha e não têm tanto conhecimento no campeonato espanhol. Quero agradecer ao Pako o trabalho que fez com o Eduardo Quaresma. Prevejo um jogo muito difícil de arranjar espaços, uma equipa que nos vai criar dificuldades nas saídas. Conhecem mais profundamente o Sporting e a nossa forma de jogar. Temos de ser agressivos, são fortes nas bolas paradas, etc"."É uma opção de cada clube, para nós o treinador do Benfica é o Veríssimo e é nisso que nos vamos focar nessa altura. Não tenho qualquer opinião sobre a vinda de um estrangeiro, mas só melhora os campeonatos, são referências de todo o Mundo. Arbitragem não vou comentar como nunca comentei. O nosso foco somos nós e é isso que podemos controlar"."Em relação à agressividade não vai mudar nada. A última vez que pedi isso foi com o Palhinha e deu o resultado que se sabe. Este é o jogo mais importante para manter a vantagem para o Benfica, porque depois vamos encontrá-los... não vamos poupar ninguém, quem tiver de jogar joga. Não vamos baixar a intensidade, vamos aumentá-la em comparação ao último jogo. Os 100 jogos valem o que valem, espero estar mais 100, mas se perder amanhã, e for eliminado da Taça posso nem ficar mais três jogos..."."O patamar é para todos. Há um projeto também em apostar na formação e, quando não há lá [o que queremos], é procurar fora [do país] dentro dos limites. Em relação ao onze, não vou estar a dizer".