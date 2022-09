Rúben Amorim e os 11 pontos de distância para o Benfica: «Não vale a pena estar a fazer contas»

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente (amanhã, às 19 horas, em Alvalade) e falou na "recuperação das tropas" após a última derrota."Acima de tudo já passámos por esta situação. São difíceis em clubes grandes, mas demos a volta. Não estamos a ser consistentes nos resultados, mas nas exibições temos mantido um bom nível. Se olharmos aos jogos que perdemos, o resultado foi injusto, mas isso vale o que vale. Trabalhámos durante a semana com os jogadores que tivemos, aproveitámos todos os minutos para alterar coisas que tivemos de alterar, relembrar coisas que aconteceram no Boavista, olhamos para esses lances", afirmou.E prosseguiu: "Não podemos podemos ficar nervosos com a tabela classificativa, mas temos noção. Se durante dois anos fomos tão exigentes e consideramos a época passada escassa, temos de ter noção. Temos de ganhar jogos, é o nosso futuro e o do clube, mas temos de manter a consistência exibicional, temos de melhorar os resultadois. Mais vale jogar mal e ganhar; andamos a jogar bem e por vezes não ganhamos".Questionado sobre se acredita no título, atirou: "São 11 pontos, são muitos pontos, estamos na 8.ª jornada e não vale a pena fazer contas. No ano passado senti a equipa ansiosa com 3 pontos de atrasos. O Sporting é sempre candidato a título, mas sabemos o momento em que estamos, no fim faremos as contas. Há muitos pontos e títulos em disputa, não há que pensar na tabela".