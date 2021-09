Rúben Amorim e os aplausos dos adeptos do Sporting no fim: «Não estava à espera»

Apesar da goleada sofrida (1-5) em casa com o Ajax, no regresso à Liga dos Campeões, os adeptos do Sporting aplaudiram a equipa no final do encontro. Rúben Amorim agradeceu e disse que as bancadas compreendem o cariz do projeto.





"Não estava à espera, sei o amor que os adeptos têm pelos clubes. Eles estão atentos e sabem o que é este projeto. Mas não podemos ter tantos erros, o ano passado perdemos 4-1 e quando isso acontece o responsável é o treinador. Obrigado aos adeptos, sei que não dura para sempre mas eles reconhecem o que está a ser feito (...) temos de conquistar isto diariamente mas sabemos que estamos no bom caminho no que respeita ao projeto", referiu o treinador leonino na conferência de imprensa de análise ao encontro.Amorim revelou ainda o que disse aos jogadores já no balneário, depois do apito final: "disse-lhes que têm de comer bem, descansar bem e deixar o resto comigo, que vamos ter um jogo com o Estoril."