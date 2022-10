Rúben Amorim e os erros de Adán: «Ele sabe analisar as suas exibições, não preciso de lhe dizer nada»

Que ensinamentos leva para o jogo de Alvalade com o Marselha?





"A equipa é competitiva, vamos ser muito no futuro. Vamos tentar evitar estes erros que fizemos no passado e certamente vamos voltar a fazer porque temos jogadores jovens que não têm grande experiência. A verdade é que são erros. Só podemos olhar para 20 e tal minutos, o período antes da expulsão. Claro que vamos olhar para o jogo e percebemos melhor o encaixe. Com 11 para 11 estaríamos certamente dentro do jogo. Com a expulsão acabou o jogo. A sensação com que saio é que muito do que aconteceu é culpa nossa e que nós podemos ganhar ao Marselha. Isso ficou muito claro na minha cabeça, mesmo sabendo que eles são uma grande equipa e têm grandes jogadores. O grupo é equilibradíssimo. O objetivo é ganhar ao Santa Clara porque temos de ganhar consistência. Esse é o nosso principal foco."

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou derrota pesada diante do Marselha (4-1) na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro em que os leões até começaram a vencer no primeiro minuto. Questionado sobre os erros de Adán nos dois primeiros golos e depois a expulsão, o treinador 'desculpou' o guarda-redes."Quanto mais experiente o jogador, maior a autocrítica. Ninguém tem a carreira que Adán tem sem autocrítica. Ele sabe analisar as suas exibições, não preciso de lhe dizer nada. Já nos salvou muitas vezes. Ele vai trabalhar mais e tem o Vital para lhe dar na cabeça. Já todos passámos por noites difíceis, mas faz parte", disse Amorim na conferência de imprensa."Começámos bem o jogo. Tivemos tudo a nosso favor, marcámos o golo, tivemos oportunidade do Pote, temos o jogo controlado. Depois, o golo que sofremos do ressalto do Alexis mudou um pouco o jogo. Sempre que quisemos recuperar sofremos um revés e revés fortes. A seguir à expulsão, o jogo torno-se mesmo muito complicado. Fizemos o máximo mas não conseguimos. Faz parte do nosso trajeto. Temos de aprender com estes momentos mas vamos dar a volta", acrescentou o técnico dos leões."A mudança não foi tanto por aquilo que estavam a fazer no campo. Nós tínhamos de meter gente fresca porque nós tínhamos de ter capacidade de esticar o jogo. O Nuno Santos tinha amarelo. Foi tudo junto. Quando nós queremos ganhar este jogo e os outros todos temos de fazer uma gestão cuidada, de mudar jogadores, deixar as pernas frescas e utilizar todos os momentos para crescer. Senti que o jogo estava muito difícil para nós e o Sotiris já tem mais 45 minutos na Champions, o Nazinho também e o Marsà também. No início da segunda parte estivemos bem. Tentámos criar mas não conseguimos. Começámos bem o jogo e, de repente, o jogo mudou completamente. Nem tivemos tempo de nos adaptar. Ao intervalo falámos que havia dias assim e tínhamos que pensar em frente, não podíamos perder jogadores nem com amarelos nem com vermelhos. Para sofrer, teríamos de sofrer todos porque faz parte do nosso ADN. As mudanças não foram por aquilo que não estavam fazer mas foi a pensar neste jogo e no próximo e naquilo que temos de conquistar.""Estava bem. Foi mesmo opção. O que tentámos fazer foi acertar a táctica. Passámos a ir jogar com três no meio-campo e com referência no Paulinho. Íamos bater muito a segunda bola porque não estávamos a conseguir bater bolas. Na segunda parte, o Franco Israel não estava a conseguir bater bolas o que nos limitou ainda nesse jogo direto. Fomo-nos adaptando. Ao intervalo, acertámos as posições e explicámos como íamos fazer o aspeto defensivo e ofensivo. Após o intervalo, é normal que saiam um bocadinho mais organizados de acordo com a ideia do treinador.""O Marselha tem o seu mérito mas, convenhamos, que o jogo estava controlado. Eles estavam com dificuldades em marcar homem a homem atrás. O Marcus Edwards era, se calhar, o jogador que estava a rodar melhor sobre a defesa contrária e a criar muitos problemas. Todos os momentos do jogo foram contra nós. Temos de dizê-lo: devíamos ter feito mais para evitar isso. Foi uma noite daquelas que custa muito. Faz-nos crescer e garanto que vamos ser melhores no futuro."