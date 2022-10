Rúben Amorim e os golos sofridos de bola parada: «Às vezes temos só os baixinhos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim foi esta segunda-feira confrontado com o facto de o Sporting ter vindo a sofrer golos de bola parada e o treinador recordou que por vezes a equipa perde altura, sobretudo quando tem jogadores como Paulinho e Coates lesionados."Essa é a parte mais fácil de perceber. O trabalho tem sido o mesmo, toda a equipa técnica tem feito um trabalho exaustivo, como fazia noutras épocas. É olhar para a equipa e ver que, saindo o Palhinha, o Matheus e o Feddal, trocando por outros jogadores que foram opção nossa para mudar a qualidade do jogo, isso retira muita altura e agressividade no ar à nossa equipa. Nunca tivemos tantos jogos sem o Seba [Coates]. Relembrar que nunca tivemos tantos jogos sem o Paulinho. Às vezes temos só os baixinhos. Se não aumentarmos a agressividade... E nisso podemos ser muito melhores, um jogador pode ter dois metros mas podemos empurrá-lo sem falta, é o que fazem ao Seba. Temos culpa nesse problema da equipa, mas não há como substituir uma equipa que era muito grande por uma equipa muito mais baixa. Esses fatores têm de ser acautelados, não o foram pelo treinador porque olhou para o jogo de outra forma."