Rúben Amorim e os incidentes no clássico: «Há muita gente à volta do futebol que tem de melhorar»

Questionado sobre os factos ocorridos no clássico com o FC Porto, Rúben Amorim assumiu que o que aconteceu "não foi bonito" e disse que é preciso mudar. Ainda assim, o técnico do Sporting opta por focar mais no jogo da Champions com o Manchester City."É muito difícil tirar o foco deste jogo. Pela segunda vez na história o Sporting está nesta fase da prova, contra uma das melhores equipas do Mundo. O que se passou não vai ter qualquer consequência", começou por garantir, prosseguindo depois sobre o mesmo tema numa questão posterior."O que se passou no Dragão não foi bonito. Os intervenientes têm muita culpa mas falamos aqui de uma Champions e estamos a focar em coisas que não têm a ver com o jogo. Foi dito que os treinadores e jogadores têm de mudar, que aquilo começou porque o adjunto foi para a linha. Mas não estamos a focar-nos na Champions. Todos temos de mudar, não vale a pena falar disso. Os intervenientes têm muita culpa mas também tem de se mudar a forma como se olha para o futebol. O futebol não vai mudar. Os meus jogadores são o reflexo do treinador, eu tenho de melgorar mas não só. Se há coisa boa no futebol português são os jogadores e os treinadores. Não interessa comentar coisas extra-futebol. Há muita gente à volta do futebol que tem de melhorar muito. Se quisesse falar de outras coisas dava entrevistas. O futebol português não vai mudar por isso não vou estar a chatear-me", disse.