Amorim e as propostas de outros clubes: «O meu agente sabe que não vale a pena ligar-me»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Boavista e abordou igualmente o seu futuro no Sporting."Já falei do meu futuro, não me quero alongar muito. O Raul, o meu agente, sabe que não vale a pena ligar-me. No fim do ano, aconteça o que acontecer, serei treinador do Sporting. Nas férias, o Raul terá uma semana para me passar o que tem a passar. Estou muito contente, muito feliz no Sporting. Aconteça o que acontecer vou ser treinador do Sporting", afirmou dias depois do seu nome ter sido associado ao Leipzig Recorde-se que Rúben Amorim foi sondado pelos alemães para suceder a Jesse Marsch, como adiantou. A resposta foi um rotundo não e matou, à nascença, qualquer linha de negociações. O técnico já deixou claro que só pensa no Sporting . Como o nosso jornal noticiou na sua edição de 26 de novembro, Amorim pondera, inclusive, continuar em Alvalade para lá da duração do atual contrato, que termina em 2024 e foi renovado em março, blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.