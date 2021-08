Rúben Amorim e os quatro laterais do Sporting: «Têm tanta qualidade...»

O Sporting bateu este sábado o Belenenses SAD, por 2-0, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin 2021/22, somando a terceira vitória consecutiva neste arranque do campeonato.

No final da partida, Rúben Amorim elogiou a prestação dos leões, sublinhando o domínio no jogo. "[Golos] Fizeram a diferença, tivemos várias oportunidades, fizemos um excelente jogo. Cansámos a equipa do Belenenses SAD. Boa reação à perda da bola, bom controlo do jogo e não demos oportunidades ao Belenenses SAD", começou por dizer o técnico leonino, em declarações à Sport TV.

Alterações no onze, face à última jornada

"Como eu disse durante a semana, os dois tiveram um 'toquezinho' durante a semana. O Neto esteve bem, estão todos preparados como mostraram hoje. Os outros também precisam de jogar e precisamos de toda a gente viva."

Quatro laterais foram a jogo

"Neste sistema, são os rapazes que correm mais. Temos cinco substituições, faz parte do jogo. Têm tanta qualidade que podemos mudar em função das qualidades de cada um. Pode ser algo a repetir."

Mentalidade da equipa e o arranque no campeonato

"Acho que estão mais adultos, as vitórias e os jogos trazem isso. Três vitórias, nada mais do que isso, também as tivemos na última época. Temos de continuar a trabalhar."