Rúben Amorim: «É possível fazer melhor em 2022»

Rúben Amorim fechou 2021 com um triunfo e acredita que o ano que está para vir poderá ser ainda melhor do que aquele que agora finda."É possível fazer melhor em 2022. Sabemos que é difícil, mas é possível, sempre. Temos de preparar bem o Santa Clara, descansar bem e preparar a próxima série de jogos. Podemos e vamos crescer como equipa pensando jogo a jogo", garantiu em declarações à Sport TV, voltando a falar do que perspetiva para o clássico FC Porto-Benfica, que se disputa esta quinta-feira. "Sempre com uma camisola verde vestida [no clássico]. Com filhos em casa é mais difícil ver o jogo. Obviamente não vamos dizer que não é importante, mas podemos ficar com vantagem sobre alguém. Sabendo que é importante os rivais perderem jogos. Estamos confortáveis", assumiu Amorim."Foi exatamente aquilo que estávamos à espera. Houve mérito do Portimonense. Entrámos bem nos primeiros sete minutos, que não é muito tempo. Houve duas transições do Portimonense que nos criaram algumas dúvidas e sentiu-se isso no estádio. Depois houve o golo do Portimonense, estivemos um bocadinho precipitados porque esta equipa não costuma estar a perder, ainda por cima em casa e na primeira parte. Sentiu-se um pouco. Tentámos… Tomámos conta do jogo. Na segunda parte entrámos fortes e conseguimos marcar. A expulsão ainda nos ajudou a dominar mais o jogo, a arranjar espaços e a não ter tanta pressa com a bola. Chegámos aos golos com naturalidade. O Portimonense foi forte nas bolas para o Candé, Nakajima e Fabrício, que é inteligente nas movimentações. Houve mérito do Portimonense nestas dificuldadades mas a vitória é justa"