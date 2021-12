Rúben Amorim: «É um crime o Daniel Bragança não ter mais minutos»

Rúben Amorim deixou muitos elogios a Daniel Bragança, médio que deverá ser titular amanhã no Ajax-Sporting, e destacou a importância do projeto leonino, que olha para o futuro."Até onde pode ir este Sporting na Champions? Acredito sempre que é possível. Sabemos das nossas limitações. Fizemos um grande jogo contra uma grande equipa mas tivemos pouca bola. Veremos daqui a cinco anos como estará a equipa do Sporting. Mais do que recordes, atingimos os 'oitavos' mas temos sempre de ganhar, olhando para o futuro. Vamos estrear um miúdo, se puder meto mais, mas também não os quero queimar. É um crime o Dani [Bragança] não ter mais minutos, se jogássemos com três médios era titular. O grupo é unido porque acreditamos todos uns nos outros", disse o treinador leonino na conferência de antevisão a esta partida, da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Questionado sobre possíveis saídas no mercado de inverno, Amorim disse "nada poder garantir": "Eu faço o meu papel, no clube outros fazem os deles. Eu quero manter todos, porque acredito no seu potencial. Para isso temos de ganhar amanhã, pois são mais 2,7 milhões. Queremos garantir encaixe para mantê-los."Amorim foi ainda confrontado com a possibilidade de Benfica e FC Porto se juntarem a Sporting nos 'oitavos' da Champions, o que seria inédito: "Acredito que o Benfica tem todas as condições. No FC Porto seria o normal e na forma como estão a jogar são favoritos. Desejo toda a sorte ao Benfica e ao FC Porto. Já fizemos a nossa parte mas jogamos amanhã."