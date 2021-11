Rúben Amorim e uma marca que 'não conta muito': «Jesus e Conceição estão muito à frente»

Se Rúben Amorim ganhar amanhã ao Tondela atinge a vitória 50 na Liga e torna-se no português com o melhor registo a esse nível. Questionado este sábado sobre o que tal marca significava para si, o treinador do Sporting não hesitou."Obviamente é um bom sinal, mas não conta muito. Quando olho à minha volta, o mister Jorge Jesus tem muitos mais títulos, o mister Sérgio Conceição tem muitos mais títulos, o Sérgio Conceição tem sempre trabalhos na Europa muito bons, para ele é sempre normal passar aos oitavos-de-final. Olho muito a isso. Fico contente por vencer, porque gosto de vencer, mas dou mais valor aos títulos. Eles estão todos muito à minha frente. É não olhar tanto para isso, ficar satisfeitos com o que fizemos, mas é sempre um dia novo e queremos mais. É sinal que estamos no bom caminho e temos de continuar", afirmou na conferência de imprensa de lançamento ao jogo de Alvalade (amanhã, 18 horas).