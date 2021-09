Rúben Amorim: «É uma pena ver Nuno Mendes com a camisola do PSG»

Além da análise do clássico de sábado, Rúben Amorim falou ainda da saída de Nuno Mendes para o Paris SG, que foi o grande negócio do leão em cima do fecho do mercado.





"É uma pena vê-lo com a camisola do PSG. É como se fosse um membro da nossa família. Faz falta pelo miúdo que é. Que tenha toda a sorte do mundo", disse o treinador dos leões.