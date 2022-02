«Rúben Amorim é uma pessoa sem tempo para joguinhos, é direto, não mente»

Rúben Amorim continua a encantar os ingleses, e em dia de jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, que irá colocar frente a frente Sporting e Manchester City, a 'BBC' ouviu alguns testemunhos acerca do treinador português, um "líder nato" que "transformou um clube em guerra"."A palavra perfeita para o descrever é genuíno. Ninguém lhe transmite o que tem de dizer. Quando se senta à frente das câmaras as pessoas sabem que é ele, não um produto dos meios de comunicação", referiu Bruno Simão, antigo central do Casa Pia e amigo do técnico luso."As pessoas achavam que 10 milhões de euros - o que o Sporting pagou por ele - era um absurdo. Agora já ninguém menciona isso", continuou.Evandro Roncatto, antigo avançado brasileiro e que foi colega de Rúben Amorim, lembrou um episódio curioso que viveu com o treinador português. "Há um tempo, quando eu trabalhava como diretor desportivo do Pinhalnovense, fizemos um jogo amigável contra o Casa Pia e eu disse-lhe: 'Esta vai ser a tua última época em Portugal'. Ele simplesmente sorriu. É uma pessoa sem tempo para joguinhos, é direto, não mente. É preciso admirar alguém assim. Ainda hoje se mantém leal ao staff do Casa Pia, com o qual trabalhou em 2018".Sem surpresa, Rúben Amorim tem sido associado a vários cargos fora de Portugal, e a 'BBC' refere isso mesmo: Manchester United, Leeds e Leipzig já terão demonstrado interesse no treinador português que, por enquanto, garante estar feliz nos leões.