Rúben Amorim: «Edwards é mais uma opção e poderá ser titular»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta sexta-feira a antevisão à deslocação à Madeira para defrontar o Marítimo, no sábado pelas 18H00, em jogo da Liga Bwin."Para já, a confiança. É uma equipa muito mais confiante desde que chegou o novo treinador que tem feito um trabalho excelente. São mais ofensivos, com ideias de jogo mais vincadas, não alteram a sua identidade mediante os adversários. Todos os treinadores fazem mudanças de jogo para jogo, mas conseguimos ver bem a ideia do Vasco porque tem a sua identidade. Espero uma equipa confiante, mais ofensiva, sem grande responsabilidade e a querer um resultado diferente daquele que foi o anterior. Do nosso lado, temos de ganhar. Queremos manter a distância para o terceiro e aproximar-nos do primeiro, com o objetivo de jogar bem"."Sim, quanto menos jogos há, mais difícil é emendar os erros. Jogar na Madeira é sempre complicado, uma equipa com confiança, que apesar da última derrota vem num momento favorável, estão a crescer, recuperaram o Xadas que dá outra qualidade. O que temos de fazer é ganhar os jogos, não podemos deixar o terceiro aproximar e queremos chegar ao primeiro. Passa por ganhar o jogo, tendo em conta que mesmo os jogos em casa, hoje em dia, são difíceis"."Podemos dizer que é o teste mais difícil porque é o próximo, mas somos mais equipa do que éramos na primeira volta. O facto de não termos esses jogadores... temos outros. Existe alguma incerteza no onze que vamos apresentar. Podemos olhar para o que falta, mas também para o que pode mudar no nosso jogo e a fome que os jogadores que não jogam tanto têm. Vamos usar tudo isso para fazer um grande jogo na Madeira"."Espero que sim, é o nosso trabalho. Se eles vivem um bom momento, nós também. Temos jogado melhor, criamos várias oportunidades e não deixamos os adversários criar muitos problemas. Conseguimos identificar a identidade que o treinador do Marítimo trouxe. Em relação às ausências do Pote e do Sarabia não vou dizer como vamos jogar, vou aproveitar também o momento de incerteza do outro treinador para surpreender. Temos de ser tão ou mais intensos que eles"."Temos de olhar para cada jogo, cada jogo é uma final. Já falámos sobre o que é perder pontos neste momento. Vamos pensar neste jogo. O Sarabia e o Palhinha estão-se a 'poupar' para quando voltarem serem mais uma opção. Vamos entrar para vencer e depois teremos tempo para preparar o FC Porto"."Em relação ao Edwards é mais uma opção e poderá ser titular. Tivemos um treino completo sem essas indicações físicas e podemos testar várias coisas, e é importante porque o Pedro se ressentiu da lesão, e nesse aspeto foi bom. Os jogadores tiveram folga, mas já nos habituámos a jogar a toda a hora, daí a minha convicção de sermos ainda melhores"."Em relação ao grupo, acreditamos sempre. Sabemos que tudo pode acontecer até ao fim, e da mesma forma que estamos atentos ao primeiro, também estamos ao terceiro. O resultado não se controla, mas correndo bem somos uma equipa difícil de bater. Ugarte está disponível e vai a jogo".