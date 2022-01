Rúben Amorim: «Edwards? O que tiver de acontecer, assim será»

«Parece-me difícil que Marcus Edwards não venha a ser jogador do Sporting» «Parece-me difícil que Marcus Edwards não venha a ser jogador do Sporting»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim voltou a não abrir o jogo sobre Marcus Edwards, jogador do V. Guimarães que interessa ao Sporting, deixando o futuro deste negócio em aberto."Não vou comentar, quem vier será a pensar já para o futuro e obviamente para o presente. Estou contente com os meus jogadores, são mais do que suficientes para alcançar resultados durante a temporada. O que tiver que acontecer, assim será", referiu o treinador na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.Mais tarde, questionado sobre uma possível saída de Sarabia no final da época e entrada de Edwards para colmatar, Amorim manteve a toada, com elogios ao seu jogador: "Não vou estar a comentar jogadores que não são do Sporting, seja quem entrar. Depois poderei responder com todo o gosto. Estamos felizes com o Pablo, que é nosso jogador. Ainda pode dar mais e ele sabe disso. O Edwards é do Guimarães."