Rúben Amorim eleito o melhor treinador da Liga Bwin de outubro e novembro

Rúben Amorim conquistou esta quarta-feira o Prémio Vítor Oliveira, o qual distingue o treinador da Liga Bwin, neste caso nos meses de outubro e novembro. O técnico do Sporting foi eleito pelos treinadores principais da competição com 36, 51% dos votos, num período em que os leões foram 100% vitoriosos, com cinco triunfos em outros tantos jogos no campeonato.Amorim superou a concorrência de Sérgio Conceição, do FC Porto, com 22,22% dos votos, e de Paulo Sérgio, do Portimonense, que somou 11,90%.