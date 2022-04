Rúben Amorim: «Eles é que me obrigaram durante uma semana a jogar de forma diferente»

Rúben Amorim justificou a aposta por um ataque sem referências ofensivas, ou seja, sem Paulinho ou Slimani, garantido que a qualidade dos treinos obrigaram-no a fazer a opções que levou a cabo em Tondela."Sabíamos que o Tondela ia apresentar uma linha de cinco defesas e tentámos tirar as referências completas ao adversário, usando muito a mobilidade, não usando um avançado fixo. O Paulinho, por amarelos, era menos uma opção. Trabalhara muito bem durante a semana. O Edwards fez uma grande semana, o Pablo [Sarabia] está num grande momento e manteve-o e o Pote está a crescer. Eles é que me obrigaram durante uma semana a jogar de forma diferente porque é isso que têm de fazer durante a semana", explicou à Sport TV."Foi uma primeira parte em que controlámos o jogo completamente. Tivemos várias oportunidades e o resultado é escasso ao intervalo. Fomos fortes em todos os momentos do jogo. Mesmo sem um avançado-centro, o ataque à área estava a chegar. Na 2ª parte tentámos chamar o Tondela e eles não vieram. Tentámos jogar com pressa e oferecemos a bola. Não precisávamos de estar a arriscar por estar em vantagem. A vitória é clara e agora é pensar no próximo.""Está marcado e está assinalado. É mais uma opção, tanto joga a central como a lateral-esquerdo. Estarão outros jogadores para dar resposta."