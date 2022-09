Rúben Amorim elogia Adán e assume: «Foi um jogo em que tudo nos correu bem»

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito pelo triunfo do Sporting em casa do Eintracht Frankfurt , elogiou a atuação de Adán pela forma como segurou o nulo na primeira parte e destacou ainda a maior maturidade da equipa em comparação com aquilo que se viu na época passada no jogo de estreia, diante do Ajax."Com o City o Ugarte disse que era 50/50, temos sempre de desconfiar do que ele diz. Foi um jogo em que tudo nos correu bem. Jogámos o nosso futebol, corremos riscos, especialmente na 1.ª parte. Aguentámos e tivemos o Adán, que esteve o Adán... Vínhamos falando que não estava tão bem como no ano passado. Mas o futebol é assim, um dia muda as coisas. É preciso é acreditar sempre. Na segunda parte controlámos melhor o jogo, tivemos boas saídas, mais espaço e a vitória é justíssima", enalteceu, à ELEVEN."Principalmente foi o cometer esses erros e voltar a tentar. Isto é um palco muito difícil, sabíamos que um golo podia galvanizar a equipa. Soubemos sempre que isso podia mudar o jogo. Fomos muito mais adultos no que no primeiro jogo da época passada. Sentiu-se aqui e ali alguma inexperiência, mas acabámos por fazer golos e não sofremos. E tivemos jogadores que cortaram no momento certo quando a bola ia para golo. Isso fez a diferença", acrescentou o técnico.