Rúben Amorim: «Empate não é um bom resultado»

De faca nos dentes, mas sempre cerebral. É este o Sporting que Rúben Amorim espera ver hoje num mítico Estádio Vélodrome despido de público, mas que nem por isso enfraquece o Marselha, o qual, na opinião do técnico, “fez dois bons jogos na Champions e não merecia perder”. Assim, e um pouco com a calculadora na mão, ao poder garantir um arranque perfeito com 9 pontos no Grupo D, o treinador foi claro logo na antevisão ao duelo, frisando que “um empate não será bom resultado”.

"Como o Pote disse, somos o Sporting, uma equipa grande em Portugal, estamos a crescer na Europa e queremos vencer. Este grupo pode mudar de um momento para o outro e esta é uma competição em que ganhamos dinheiro – isso é importante. Consoante o jogo, vemos se um ponto é bom ou mau. Espero uma boa exibição dos meus jogadores, que saibam ler todos os momentos. Mas a ideia é sempre vencer", deixou claro.

Face a um adversário com “grande parecença” – não fosse o sistema idêntico num 3x4x3 com dois avançados interiores – e “muito difícil de bloquear”, o treinador de 37 anos mostrou que tem o plano bem delineado, num palco onde crê que os verdes e brancos irão “sofrer” quando tiverem de sofrer para, depois, tentarem “levar o jogo” até ao sítio certo, onde a inspiração dos jogadores possa vir a fazer a diferença. Nesse sentido, o timoneiro leonino apontou que os detalhes poderão decidir o encontro, não esquecendo o nível de Liga dos Campeões no qual estão inseridos. “A nossa preocupação é sempre as individualidades e dinâmica coletiva. Temos de nos focar muito naquilo que fazemos. Vai ser uma luta de ideias e penso que as individualidades vão fazer bastante a diferença. Confio muito no Pote e nos seus colegas para resolver o jogo para o nosso lado”, vincou, numa mensagem de confiança para com o grupo.

Duas caras, a mesma identidade

O início 100% vitorioso dos leões na prova milionária, com os triunfos perante Eintracht Frankfurt (fora) e Tottenham (em Alvalade) a colocarem o clube nos olhos dos adversários, acaba por destoar, em certa medida, do rendimento a nível interno, uma situação que voltou a ser tida em conta por Amorim. Após a retoma verificada no campeonato, com um triunfo (3-1) caseiro frente ao Gil Vicente, o técnico vira a agulha para a Champions, mas sem esquecer que o cenário nunca é estável.

“Estamos numa má posição no campeonato e ganhar jogos na Champions ajudou-nos, também, na confiança; também temos tido bons jogos no campeonato. A meu ver não merecíamos perder [tantos pontos], mas também temos culpa. Temos uma identidade, jogamos sempre da mesma maneira, seja na Champions ou no campeonato. Mesmo estando em 7º lugar ou 1º na nossa liga, o Sporting obriga-nos sempre ganhar, jogo a jogo”, frisou.

De resto, perante um Marselha que deve surgir de cara lavada, com alguns indiscutíveis, tais como Mbemba, Guendouzi ou Rongier a retomarem o lugar nos titulares de Igor Tudor, o líder dos leões mostrou-se precavido face às dinâmicas do adversário. “Jogamos praticamente no mesmo sistema, mas de formas diferentes. Talvez o facto de os alas estarem muito projetados seja uma diferença. Jogar com o Guendouzi e com o Payet pode ser completamente diferente. Nós temos jogado com extremos com os pés trocados, por isso há sempre essas diferenças. A nossa preocupação é com as individualidades e dinâmica coletiva”, atirou.

Elogios ao 'clone' Tudor

Tal como Rúben Amorim, também Igor Tudor, antigo internacional croata com passagens por clubes históricos como a Juventus enquanto jogador, pendurou nos anos recentes as botas para assumir a carreira de treinador. Esse facto foi evidenciado pelos jornalistas gauleses, que compararam o trajeto de ambos, mas Amorim colocou um travão... ao garantir que nunca esteve ao nível do homólogo dentro das quatro linhas. “A grande diferença é que foi um grande jogador de futebol. Está a fazer um grande trabalho. A meu ver, será um grande treinador, mas espero que perca amanhã [hoje]”, admitiu, antes de refletir sobre a concorrência entre Portugal e França pelo ranking na UEFA: “Olhamos para o ranking, mas por razões diferentes. Nós pensamos mais pelo dinheiro e somos formadores.”