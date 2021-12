Rúben Amorim enaltece ataque dos rivais mas lembra: «Sete dos golos do Benfica foram ao Belenenses»

O Sporting lidera com os mesmos pontos que o FC Porto, mas está atrás dos leões por conta da menor eficácia na hora de atirar à baliza (o dragão tem 34 golos e o leão somente 24). Rúben Amorim assume que esse é um aspeto a melhorar, mas assegura não estar preocupado, até porque a equipa por si orientada "tem o outro lado", que passa por sofrer poucos golos. Amorim lembrou ainda o facto do Benfica ter a sua conta inflacionada pelos 7 golos ao Belenenses SAD."Não me causa preocupação. O FC Porto ataca bem e o Benfica também, mass não nos podemos esquecer que sete desses golos foram ao Belenenses. Não digo isto em forma de provocação. É um facto. Aumenta logo a diferença. Temos de melhorar e olhar aos bons exemplos, que são o Benfica e FC Porto. Mas nós temos o outro lado, sofremos menos. Se olharmos ao Sporting do ano passado, se melhoramos ou não, criamos muito mais, controlamos muito melhor os jogos. Não defendemos tanto como no ano passado. Temos de marcar mais, aproveitar mais e temos um campeonato pela frente para melhorar", assumiu, em conferência de imprensa.Questionado sobre os elogios de Ricardo Soares, Amorim deixou um alerta aos seus jogadores. "Poderá dar mais motivação aos adversários, mas o FC Porto é difícil de bater, o Benfica também. O FC Porto vai numa série sem perder até maior do que a nossa. Vejo isso como um sinal de respeito, da mesma forma que respeitamos o Gil Vicente. Se nos lembrarmos do ano passado, para o segundo jogo já com o Ricardo Soares no banco, tivemos uma grande dificuldade. Resolvemos com uma bola parada e um golo do Coates. Percebemos o respeito que o Gil Vicente tem por nós e nós temoso mesmo. Em Penafiel desligámos e tivemos problemas com uma equipa da Segunda Divisão. Olhamos ao Gil Vicente, se não controlarmos as saídas, perdemos a bola, vão criar problemas e não ganhamos. Temos de ser intensos, olhamos para o que fizemos em Penafiel e para o Gil Vicente. Estamos preparados para o jogo claramente. O Gil Vicente será difícil de bater, mas temos a responsabilidade de ganhar"