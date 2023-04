Rúben Amorim: «Enquanto não derem 80 milhões o Pote fica cá!»

A campanha do Sporting na Liga Europa continua a despertar cobiça em Inglaterra. Se as constantes notícias sobre o interesse de clubes da Premier League já não são comentadas por Rúben Amorim, que remete para as declarações anteriores, quando referiu que “está feliz no Sporting”, a entrada do Tottenham na corrida por Pote levou a sério aviso: “Têm de pagar a cláusula!”.

O internacional português já estava a ser cobiçado pelo Aston Villa mas, entretanto, os londrinos decidiram juntar-se no ‘assédio’ e até enviaram um emissário a Turim observar o jogador no encontro com a Juventus. Consciente do poder financeiro dos ‘spurs’, o responsável técnico fez questão de ser taxativo, ontem, em Alcochete. “Há uma estratégia muito boa e já provámos isso com a venda Porro [ao Tottenham]: enquanto não derem 80 milhões o Pote fica cá! Se derem, se calhar, até levo-o lá, mas enquanto não trouxerem vai continuar no Sporting”, alertou. Recorde-se que apesar da cláusula do transmontano estar fixada em 80 M€, a SAD leonina só terá direito a metade desta verba pois, os restantes 40 M€, serão canalizados para o Famalicão, que continua a deter metade dos direitos desportivos do internacional português, de 24 anos.

O peso que tem o dinheiro

Uma questão sobre a queda de Portugal para o 7º lugar do ranking das ligas europeias levou Rúben Amorim a realizar uma análise sobre o futebol nacional, identificando a falta de liquidez como o grande problema.

“Quando a mim tem a ver com a capacidade financeira. A Premier League é muito boa porque contrata os melhores treinadores, os melhores jogadores, os melhores fisioterapeutas... A espanhola caiu porque perdeu capacidade de atrair jogadores”, defendeu o técnico, de 38 anos, que não vê grandes soluções: “Temos vendido muitos jogadores, mas mesmo assim, é difícil de crescer financeiramente”.

No ataque à direita e num trio móvel

Rúben Amorim admitiu mudanças na equipa para garantir um onze “fresco” e, nesse sentido, deverá voltar a posicionar Pote no lado direito de um ataque móvel que deverá ainda contar com Edwards na posição de falso ‘9’ e Arthur como interior esquerdo. Esta aposta leva a saída de Chermiti, que poderá assim ser gerido após ter sido titular nos jogos com Gil Vicente, Casa Pia e Juventus. Curiosamente, o técnico lembrou uma falha do transmontano do jogo da 1ª volta (0-1). “Adormeceu a marcar o Basso e foi golo”, lamentou o técnico.

Confiança em Rodrigo e na ‘B’

Chermiti tem sido o avançado escolhido por Rúben Amorim para suprimir a ausência de Paulinho mas, segundo o técnico, Rodrigo Ribeiro, jovem de 17 anos que já estreou na formação principal (2022), pode lá voltar, assim justifique!

“Eu diria que o Rodrigo tem a porta aberta e nós acreditamos muito no Rodrigo... Acredito mais no Rodrigo do que o Rodrigo acredita nele. Nós apenas olhamos apenas para rendimento e penso que até somos justos nessa avaliação”, garantiu o técnico que fez uma análise positiva de Chermiti em Turim: “Vai fazer o seu caminho, não vale a pena meter muita pressão nele, pois tem apenas 18 anos e entrou muito rápido na equipa principal, como sabem. No último jogo defrontou jogadores internacionais e, na minha opinião, safou-se bem.”

O técnico ainda comentou a posição da equipa B que luta pela permanência na Liga 3 e, após admitir que está “preocupado”, reiterou a confiança no grupo. “Existiu uma rotação dos jogadores e isso tirou qualidade. Depois houve um desgosto grande por não atingirem a fase de subida”, recordou.