Rúben Amorim: «Equipa não depende de Pote mas é claramente mais forte com ele»

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Belenenses, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (amanhã, 20H45) e foi questionado sobre as situações de Pote e Inácio.





"Ninguém tem o lugar garantido. [Pote] É um jogador que está a recuperar índices físicos. Falando do caso do Inácio, sofreu um toque no pé, tem tido azar. Podem jogar os dois, o Pote é certo; de início vamos ver, não queremos arriscar", afirmou, sublinhando mais tarde também que "Neto tem um desconfortozinho".E prosseguiu: "A equipa é mais forte com Pote, ele tem características únicas, ele vinha a marcar muitos golos. Mas a equipa não depende dele, não sei se ganharia na Champions com o Pote, esteve mais do lado do treinador, não teve muito a ver com o substituto do Pote. É uma boa notícia, pela forma divertida como se apresenta nos treinos e pela qualidade nos treinos. Sentimos a falta dele e agora tem de lutar e ganhar o lugar dele. Somos claramente mais fortes com o Pedro Gonçalves".Questionado sobre se Pote e Sarabia são compatíveis, Amorim não hesitou: "Os jogadores de qualidade são sempre compatíveis, mas não têm lugar garantido. Ambos têm golo, qualidade, assistências, mas têm de fazer por isso. Quem trabalhar mais vai jogar".