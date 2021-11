Rúben Amorim esclarece lesão de Pedro Porro

Rúben Amorim assume que a lesão de Pedro Porro poderá ser mais complicada do que aquela que o espanhol sofreu frente ao CF 'Os Belenenses'. O lateral, recorde-se, foi substituído ainda na 1.ª parte do jogo com o Besiktas.

"Não sabemos, temos de fazer amanhã. É muscular e assim sendo é mais difícil, em relação ao que foi com o Belenenses. O importante é olhar para o Esgaio e ver o jogo que ele faz. Se não estiver ele, está o Esteves…", atirou o técnico dos leões, em declarações na conferência de imprensa realizada após a goleada (4-0) do Sporting sobre o Besiktas.