Rúben Amorim: «Esgaio ainda não vai ser convocado esta semana»

Rúben Amorim revelou na conferência de imprensa desta sexta-feira, onde fez a antevisão do jogo de amanhã do Sporting com o Casa Pia, que não vai convocar Ricardo Esgaio para a partida."O Esgaio ainda não vai ser convocado esta semana por coisas específicas. Da mesma forma que ele não descansou em vários jogos, agora é o Esgaio a descansar. O Porro vai jogar mas não vai fazer os três jogos por semana, é difícil para ele. Estamos a fazer o planeamento consoante o descanso dos jogadores, é normal. Estamos a fazer a gestão normal do plantel. Estou a aprender a ter maus resultados. Perder 6 jogos em 14 não é habitual quando perdíamos menos em duas épocas e pouco. Vou passar por isso mais vezes, e aprendo todos os dias mesmo quando estou bem. Mesmo estando sempre a ganhar, fui sempre preparando isto, não fui apanhado de surpresa. Sabia que podia acontecer e tenho a certeza que podemos dar a volta. A chama é o que nos liga a todos aqui dentro, e isso não podemos perder. Jogos todos podem perder", explicou o treinador.