Rúben Amorim: «Esperem pelo jogo do Varzim e vão ver como foi a melhor forma de gerir o Esgaio»

Rúben Amorim voltou este sábado a falar sobre Ricardo Esgaio, que foi expulso frente ao Marselha em Alvalade quarta-feira em mais um exibição muito criticada. Questionado, na antevisão do encontro da Taça de Portugal com o Varzim (domingo às 19 horas), sobre a melhor forma de proteger o lateral que está no 'olho do furacão' entre os adeptos, o técnico remeteu a revelação da sua decisão para domingo, quando anunciar o onze titular.O principal é estarmos aqui e eu focar-me no próximo jogo. Todos os jogadores tem de se focar nisso, o passado já lá vai. A minha forma de gerir é pensar só neste jogo, queremos ser melhores, ganhar mais jogos e o foco é trabalhar para o Varzim.Esperem pelo jogo do Varzim e vão ver como foi a melhor forma de gerir o Esgaio.