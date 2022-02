Rúben Amorim: «Essa fome de vencer faz acontecer coisas especiais»

O Sporting entra em campo na terça-feira diante do Manchester City como 'underdog', mas Rúben Amorim assegura que a equipa leonina irá entrar em campo com uma fome de vencer que pode fazer acontecer aquilo que apelida de "coisas especiais"."Uma das grandes facetas é a fé, acreditar muito. Vamos defrontar uma das melhores equipas do Mundo, o melhor treinador da atualidade, com uma base muito forte. Mas essa fome de vencer faz acontecer coisas especiais. Temos a obrigação de deixar os sportinguistas orgulhosos pela forma como como vamos encarar o jogo. Os jogadores têm essa ideia, tudo é possível. Vamos entrar em campo com essa ideia e esse plano. Quando o árbitro apitar é isso que vamos fazer", começou por dizer, em conferência de imprensa.Questionado sobre os elogios de Pep Guardiola, que na semana passada foram vistos pelo técnico como "canções de embalar", Amorim frisou que se tratou de apenas um momento de ironia. "Quando falei das canções de embalar foi uma brincaideira. Quando disse isso não teve hostilidade aos elogios. Quando o fiz foi uma brincadeira, não tive desconfiança dos elogios. Todas as equipas têm valor e fico contente, até pelos meus jogadores, que alguns podem chegar a um patamar de jogo que o City tem neste momento", frisou.Posteriormente, à Sporting TV, Rúben Amorim abordou novamente o jogo, reafirmando aquilo que dissera na conferência de imprensa. Um dos pontos fulcrais é deixar os sportinguistas a sonhar. "Isso é obrigatório, talvez a única coisa na nossa equipa, que é deixar os sportinguistas orgulhosos e representar da melhor forma o nosso clube. Não controlamos o resultado, mas também como não controlamos outros jogos. Sabemos da dificuldade do jogo, mas estamos a preparar tudo, o presente, o futuro e os jogadores têm de viver isto ao máximo e quando digo viver ao máximo não é passar aqui como se fosse uma experiência, é aproveitar cada minuto porque é aqui que queremos estar regularmente e não duas vezes na história. Vamos aproveitar esse jogo e sonhar é sempre possível. Se há coisa que esta equipa pode prometer aos seus adeptos é que eles podem sonhar, que tudo pode acontecer, sabendo das dificuldades do jogo."Mas, então, é possível parar o City? "Eu penso que sim. Temos de ser muito perfeitos, principalmente em dois jogos… É uma equipa que muda a meio do jogo e vem do trabalho: é um quinto ano de Guardiola, uma base que tem três anos consecutivos com o melhor treinador do mundo, com um guarda-redes especial [Ederson] que consegue isolar jogadores, que joga às vezes como central e isso só nos vai fazer crescer e ir à luta. Se há equipa que gosta de desafios é esta."Amorim foi ainda confrontado com o facto de João Pereira, atual treinador-adjunto dos Sub-23 do Sporting, ter estado no histórico triunfo sobre os citizens de há 10 anos e sobre se teria ajudado na palestra. "Não… Os momentos são diferentes. Esta equipa já fez tanta coisa especial e quer continuar a fazer que, nesse ponto, temos de estar tranquilos. Há que pensar no resto e esperar numa noite em cheio em Alvalade."Jogar diante de uma equipa desta valia pode ter muitas complicações, mas para Amorim há um aspeto interessante: não é preciso motivar os jogadores. "Nesse aspeto é um descanso. Vamos nas pequenas coisas. Ao segundo treino da semana, no questionário, já está tudo a 100%, ou seja, esses sinais não precisam de grande atenção, mas precisamos do contrário, mostrar que já fizemos coisas especiais, mostrar o plano de jogo, que temos e vamos tentar executá-lo. A nossa obrigação, como dissemos, é deixar os sportinguistas orgulhosos; o resto, o que tiver de ser, será."A fechar, o técnico do Sporting pede uma noite como contra o Borussia Dortmund e casa cheia. "Sim, sem dúvida. Nessas noites notou-se que o ambiente foi especial. Mesmo com o Ajax [derrota por 5-1] foi especial, o momento mais especial desde que estou no Sporting e o que queremos é não fazer destas noites coisas únicas – começa por amanhã. Fazer o máximo e preparar o futuro, para que estas noites comecem a ser naturais."