Rúben Amorim: «Esta equipa é bipolar, é capaz do melhor e do pior»

O Sporting empatou a dois golos com o Benfica no Estádio da Luz com Rúben Amorim a considerar que a sua equipa saiu frustrada com o resultado."Adaptámo-nos ao jogo, tentámos sempre ganhar, até no fim. Perdemos duas vezes a vantagem, em lances que já tínhamos preparado. Mas os jogadores do Benfica são muito bons, sabíamos que o Gonçalo entrava muito à primeira bola. A forma como segurámos o jogo quando sofremos e depois voltámos a atacar mostra que somos uma equipa bipolar. É preciso tempo e experiência, e isso é algo que os jogadores vão adquirir com o tempo""Pelo resultado, frustração. Pela forma como entrámos... Com o Marítimo sofremos porque não tivemos capacidade de ter bola inicialmente. Não gosto de olhar para jogos contra os grandes ou os pequenos, como equipa grande temos de jogar sempre da mesma maneira. Os nossos jogadores têm de entrar concentrados, se não estiverem no máximo não ganharemos jogos. O que custa mais aos jogadores é o ter de ganhar sempre. Eles vão ter outro nível. Frustração pelo resultado mas confiante porque um treinador tem de olhar para o presente e para o futuro. Devíamos ter ganho porque precisamos mais dos pontos do que o Benfica.""Ambas as equipas quiseram ganhar o jogo mas ambas tiveram muito respeito uma pela outra, e isso nota-se nas oportunidades que houve no fim. Está no ADN de Sporting e Benfica ganhar sempre o jogo, mas também há muito respeito para não perder o jogo no fim"."Olhando para o Chermiti... Estamos a discutir um novo contrato com ele. Se assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra, se ele assinar um novo contrato não vou buscar mais nenhum avançado centro"."O Sporting tem ganho títulos ultimamente. Claro que só olhamos para o presente. Um treinador tem de pensar assim. É muito mais penoso para nós do que para o Benfica, têm a vantagem que têm, continuam na Taça de Portugal... Ficar em 2.º ou 3.º é a mesma coisa, e estamos cada vez mais longe dos lugares da Liga dos Campeões. Nada está perdido, já estivemos a nove pontos do Sp. Braga e conseguimos aproximar-nos deles. É jogo a jogo e depois pensar no resto. Temos de olhar para o lado positivo. Um ano ficámos em 4.º e no outro fomos campeões. Esta equipa é bipolar, é capaz do melhor e do pior. Eu sei do contexto, vocês depois fazem as vossas análises. Nos primeiros 30 minutos fomos a equipa que acho que devemos ser. Esses momentos têm a ver com os jogadores. Tudo o que disse onde tinham de melhorar, se olharmos aos pormenores, a verdade é que melhoraram"."São coisas que acontecem num dérbi, está lá a polícia para ver o que se passou, não vou aumentar o problema. Em relação ao Chermiti e ao Rodrigo, não sou eu que digo o que é melhor para este jogo, são eles. Têm de lutar muito. Têm caraterísticas muito boas. Quando fazemos o scouting, vemos que o preço dos jogadores que aumentam o nosso nível... Não dá. O Chermiti e o Rodrigo podem complementar-nos. Começámos a construir o Chermiti e é por isso que até agora ainda não jogou. Todos têm o seu tempo, o nosso projeto é longo. Se o treinador não se aguentar com os resultados, pode ser curto..."."Não faço ideia. O que me foi dito é que sai pela cláusula. São jogadores que têm um patamar de salário... Acho que podia jogar melhor do que jogou hoje, a exigência que tenho é que jogue ainda melhor. Se está a jogar é sinal que está de cabeça livre. O futuro dele passa sempre por um grande clube e ele já está num grande clube"."Não faço ideia. Cada coisa a seu tempo. Acredito muito que podemos fazer uma grande série de vitórias como fizemos até agora. Em nove jogos perdemos um. Tínhamos uma média de 26 golos marcados e dois sofridos, e depois um golo tirou-nos três pontos. Acredito que ainda podemos chegar a esses lugares".