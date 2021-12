Rúben Amorim: «Esta equipa não pode deixar correr o jogo»

O lance do segundo amarelo e consequente vermelho para Tabata O lance do segundo amarelo e consequente vermelho para Tabata

Rúben Amorim ficou satisfeito com a passagem do Sporting à final four da Allianz Cup, fruto da vitória em Penafiel (0-1), mas admitiu que pretendia uma exibição melhor."Em termos de objetivos cumprimos, mas podíamos ter sido melhores. Marcámos cedo mas faltou controlar e ter agressividade no último terço. Na segunda parte deixámos o jogo correr, houve a expulsão do Tabata e depois defendemos a vantagem. Parabéns aos jogadores, cumprimentos o objetivo mas temos de ser melhores já amanhã. Contra o Gil Vicente temos de ter outro andamento. Faltou ser mais agressivos, incisivos e não deixar correr o jogo. Esta equipa não pode deixar correr o jogo. Eles sabem disso, há dias assim...", começou por dizer o treinador leonino à Sport TV.Amorim fez várias alterações, justificando assim: "tivemos de fazer a gestão das cargas, dentro do que o jogo ia ditando. Todas as substituições estavam planeadas de acordo com o que os jogadores tinham de fazer."De negativo a expulsão de Tabata, que falhará o próximo jogo dos leões: "Tabata faz falta, já fez o corredor direito e podia dar uma soluçãoi diferente, não tendo nós os laterais habituais. Temos de ver outras opções mas o Esteves portou-se muito bem também. Se será titular contra o Gil? Pode haver outras opções, ele portou-se muito bem, tem de treinar bem e recuperar fisicamente para um jogo dessa qualidade."