Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim está seguro e não desiste: Confiança no presente e no futuro Treinador acredita que dará a volta ao mau momento e a boa relação com Varandas permanece intacta. Tem contrato até junho de 2026 e intenção é ir até ao fim





• Foto: Sporting CP