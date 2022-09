Rúben Amorim: «Estamos a jogar como uma equipa grande a que falta a consistência dos resultados»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou as incidências da derrota dos leões no campeonato (2-1), no terreno do Boavista, lamentando novo desaire perante a falta de "consistência"."Foi completamente injusto [1º golo do Boavista], mas é nessa fase que estamos, também no campeonato. Estamos a jogar como uma equipa grande a que falta a consistência dos resultados. Isso tem a ver com o aproveitar as oportunidades, com a quantidade de vezes que rodámos a bola à frente da área. Temos de ser melhores nesse aspeto. O Boavista foi praticamente duas vezes, mais uma ou outra num contra-ataque. Conseguiu fazer golo. Para mim é o resumo do jogo. Temos de ser mais consistentes nos resultados e concretizar as oportunidades que temos", começou por dizer à Sport TV, garantindo que foi um resultado "frustrante" pelo que foi produzido pelos leões no relvado."É frustrante porque entrámos na segunda parte como entrámos na primeira. Jogámos com calma, não ficámos nada desesperados porque vamos passando por esses momentos e sabemos que há tempo. Precisamos de uma jogada para virar o jogo. Foi isso que fizemos. Depois, com o jogo completamente controlado sabíamos que ainda tínhamos tempo para marcar. Tivemos um bocadinho mais de pressa. Depois, o penálti aos 80 minutos tirou-nos completamente do jogo. O tempo a correr, com o festejo, as substituições que é normal… Acabou o jogo completamente ali. Ainda tivemos jogadas e várias chegadas à área. Podíamos ter feito melhor mas não era o nosso dia", acrescentou Amorim.



"Sentíamos mais a urgência de ter de marcar um golo. Para nós, o empate não é a mesma coisa do que a derrota, é um ponto, mas queremos sempre vencer. Ficámos com alguma pressa e sem alguma clarividência para dar a volta ao jogo. Mesmo assim, os rapazes tentaram ao máximo, não conseguiram mas temos de ser melhores. Temos de olhar para os golos sofridos, sendo que no primeiro o Makouta consegue sair com a bola controlada, com um passe no Gorré. É um grande golo, são coisas que não controlamos. Depois, o penálti é uma bola que vem longa e nós temos de acertar melhor na cabeçada. Não me interessa o resto, podemos marcar mais e não sofrer. É isso que vamos procurar."



Amorim alertou para a equipa não se deslumbrar. O Sporting deslumbrou-se?



"Isso é o princípio de tudo. Olhamos para a tabela classificativa e vemos o Sporting muito longe. Temos de ser muito fortes e manter o nosso foco naquilo que estamos a fazer. Isso é o princípio de tudo: ver uma equipa que dá tudo, que não está a conseguir fazer golo em certos jogos, sofre golos em muito poucas oportunidades. É pensar no futuro. No que tiver de acontecer, assumiremos as nossas responsabilidades, mas é mesmo o segredo. Não houve qualquer deslumbramento dos jogadores. Tivemos um jogo injusto mas poderíamos ter feito melhor."



São 11 pontos desperdiçados até agora. A pausa vem em boa altura?



"Não. Uma equipa grande que tem uma pausa após uma derrota sente muito e fica a pensar nisso. Já o sabíamos. Temos de ter consistência. Estamos a jogar como equipa grande mas as equipas realmente grandes têm consistência no jogo e nos resultados, independentemente da forma como jogam. Nós estamos a ter momentos altos e momentos bons em que, por vezes, perdemos jogos e pontos que nos vão sair caros no futuro. Cá estarei para assumir as responsabilidades. Não atiro a toalha ao chão nunca. Enquanto for possível e o projeto do Sporting é muito longo e não tem nada a ver com este treinador e com esta época. Temos de ser mais consistentes, ganhar a consistência de equipa grande porque o resto está lá tudo."