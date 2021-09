Rúben Amorim: «Estamos muito confiantes que Pote vai regressar sem qualquer operação»

Pote está na etapa final da recuperação à lesão sofrida no pé esquerdo. Questionado esta segunda-feira sobre se a situação do internacional português, de 23 anos, se está a arrastar há muito tempo, Rúben Amorim foi taxativo.





"Essa parte é do departamento médico. A lesão não está a arrastar-se, provavelmente vem do tempo do Famalicão. O Pote é importante para nós e é uma peça importante, pelo valor que tem no mercado e a qualidade que tem. Ser operado? As operações são sempre a última coisa a fazer. Estamos muito confiantes que vai regressar sem qualquer operação", afirmou na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o B. Dortmund (amanhã, às 20 horas, na Alemanha).Já o regresso de Coates às opções fez Rúben Amorim não se poupar nos elogios. "É um jogador muito importante para o treinador e para os colegas. Não digo que com ele o resultado com o Ajax seria diferente, mas eles [jogadores do Sporting] olham para ele e ficam seguros. Por isso é o capitão, passa por aí. O Coates faz muita falta à equipa e estamos felizes por contar com ele".