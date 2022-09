Rúben Amorim: «Estamos preparados para tudo»

"Estamos preparados para tudo", garantiu ontem Rúben Amorim, na antevisão ao jogo com o Eintracht, que vai marcar a estreia do Sporting na presente edição da Liga dos Campeões. Admitindo que a vitória (2-0) alcançada frente ao Estoril melhorou o ambiente de trabalho na Academia, o técnico deu a receita para passar no exame de... alemão e anunciou alguns avisos que passou à equipa.

"O Eintracht tem muita qualidade técnica. Se partirmos o jogo todo de cima a baixo será difícil acompanhar, pois a liga alemã tem muito ritmo", alertou o técnico, de 37 anos, que não deixou de admitir que a sua formação mudou no último ano: "Ficámos sem o Palhinha e o Matheus e por isso jogamos de forma diferente. Como já disse, precisamos de ter atenção em não partir o jogo durante muito tempo nos 90 minutos. O Eintracht possui jogadores rápidos, de muita qualidade, e se tiverem espaço vão criar dificuldades".

Após ter alertado para os perigos, o treinador usou a experiência que já adquiriu na Liga dos Campeões e lembrou a vitória alcançada no ano passado, em Istambul, onde conduziu a sua equipa a uma goleada frente ao então campeão turco (4-1). "Temos de fazer um pouco o que fizemos contra o Besiktas mas entrando de forma diferente", acrescentou o antigo internacional português que quer ver a sua equipa dominar: "Temos de ter bola no início do jogo. Se olharmos peça a peça, o Rode, o Götze... todos têm experiência mas nós também temos. Queremos começar melhor, ter bola e ir direto ao golo. É preciso não ter receio e fazer o que queremos".

Prova de identidade

Após ter alcançado os oitavos-de-final da Liga dos Campeões na última época, Rúben Amorim reconhece que o Sporting ficou num grupo "onde todos podem passar" – mesmo que o Tottenham seja de um "mundo diferente" – e, para atingir este objetivo, não só promete manter o modelo tático como repete o clássico chavão do "jogo a jogo".

"Jogamos sempre da mesma forma, a querer ter a bola, ser dominadores, a defender mais alto ou baixo dependendo das características do adversário. Não vamos mudar a nossa forma de jogar pois, se o fizéssemos, já entrávamos a perder... Era algo que tirava confiança à equipa", acrescentou o técnico que também não poupou elogios ao adversário: "O Eintracht tem um excelente treinador. Nós fizemos observação do que ele fez no Wolfsburgo e dos últimos jogos. Estamos habituados a a defrontar equipas em 4x3x3 ou em 4x2x3x1".

Mantendo esta filosofia, Rúben Amorim assegurou que a estrela dos germânicos, Götze, não terá "marcação especial", e fez questão de explicar porquê. "Ele é tão inteligente que, ao perceber que estava a ser marcado, iria para outras zonas. É um jogador que troca muito com o Kamada, por isso é difícil controlar os seus movimentos. Não podia dizer para irem sempre atrás dele, porque com isso a equipa ia perder o entendimento do espaço. Onde ele estiver, estará pressionado, mas não vamos ter atenção especial", disse.

O responsável técnico ainda fez uma comparação entre a atual equipa e a que orientou na temporada passada, e não hesitou em garantir que vê o presente grupo a "jogar melhor" por conseguir ter mais bola.

"Perdemos jogadores importantes, que davam capacidade para dividir o jogo e levá-lo para a frente. Não tendo isso - que o Matheus dava - nem o Palhinha para parar os contra-ataques, temos outras coisas: o Ugarte na construção, o Morita é um complemento... A médio ofensivo podemos ter o Pote. Mudámos a forma, mas temos mais variabilidade no jogo. As nossas ambições são jogo a jogo", reforçou.





Os adeptos do Eintracht estão eufóricos com a estreia da sua equipa na Liga dos Campeões, e o jogo vai ter lotação esgotada (cerca de 50 mil espectadores), um cenário já esperado por Rúben Amorim. "É um dos grandes ambientes da Europa, mas já passámos por isso na Turquia. Quero também relembrar o ambiente que tivemos com o Dortmund em Alvalade. Estamos habituados a grandes jogos e palcos. Lembrar o FC Porto e o Benfica, com grande ambiente e já lá ganhámos. Estamos preparados. É óbvio que um público como este pode empurrar", disse o técnico. O Sporting terá pelo menos 1.500 adeptos nas bancadas.O Sporting tem 1 empate e 13 derrotas na Alemanha [ver abaixo], dado histórico que não preocupa Rúben Amorim. "Os jogadores ligam cada vez menos a isso. Raramente veem jogos, é mais a PlayStation. É algo que tem menos impacto nos jogos", assegurou o responsável técnico dos leões. Curiosamente, em jogos oficiais, o clube de Alvalade nunca mediu forças com o Eintracht, que foi 11.º na Bundesliga mas entrou na Champions como vencedor da Liga Europa. O único resultado ‘positivo’ frente aos germânicos foi mesmo o nulo com o Bayern Munique, em 2006/07, na prova milionária.