Rúben Amorim: «Estamos vivos, mas também é importante não criar ilusões»

Rúben Amorim salientou as diferenças do duelo desta quarta-feira entre Sporting e Besiktas (que terminou com uma goleada a favor dos leões por 4-0) em comparação com o embate entre as duas formações na última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.





Em declarações no final da partida, o treinador dos leões sublinhou o facto de o Sporting depender de si próprio para conseguir fechar o apuramento para a próxima fase da prova milionária, alertando para a experiência do Borussia Dortmund neste tipo de situações."Tivemos dificuldades lá que aqui não tivemos. Arranjamos sempre maneira, com uma movimentação muito boa. Controlámos sempre o jogo. O jogo foi completamente diferente [ao da Turquia]. Tem a ver com as mudanças do jogo em si. Uma vitória justa. O Dortmund perdeu. Estamos vivos", começou por dizer Rúben Amorim, em declarações à Eleven."Isso é importante [depender de si próprio para se qualificar], também é importante não criar ilusões. O Dortmund é uma equipa muito experiente que sabe lidar com estas situações. Agradecemos o apoio do público. Enquanto for possível a nossa equipa não desiste", continuou."É um pouco indiferente, podia ter sido outro jogador qualquer a bater, mas se ele está feliz eu estou feliz. Fico feliz porque é um jogador que vive de golos. Diz que está confiante e está mesmo""Perdemos uma paragem na primeira parte, há jogadores cansados, baixou-se o ritmo porque os jogadores sentiram isso. Há tempo para preparar o jogo como Paços. Para sair, quando é uma pancada pode-se recuperar durante a noite, mas parece-me muscular. Temos outros jogadores para render", terminou.