Rúben Amorim: «Estou orgulhoso mas também chateado de não ver isto todos os fins de semana»

Rúben Amorim começou por desvendar, à Sport TV, o que lhe passava pela cabeça pouco depois do apuramento incrível do Sporting frente ao Arsenal rumo aos 'quartos' da Liga Europa, após penáltis no Emirates."Acima de tudo, as vezes que eu digo aos jogadores que têm talento, que podem ser muito melhores, quando não fico satisfeito, quando dizem que eu critico os meus jogadores como o Nuno Santos... Eu quero é que eles demonstrem isto todos os dias. A verdade é que hoje fomos uma grande equipa e, portanto, eu sei que está dentro deles. Têm de jogar sempre assim. O que me vai na alma é que têm de acreditar neles da mesma forma que eu acredito. Obviamente é um momento importante para nós. Passámos o Arsenal. Agora é utilizar isto. Se não festejarmos muito isto e não o utilizarmos para o resto do campeonato não serve de nada. Só passámos uma eliminatória. É uma boa noite", vincou o treinador do Sporting."É um vício que eu tenho. Não gosto de ver penáltis e prefiro estar sossegado. Vou continuar dessa maneira.""Sonha-se ganhar os três jogos quando começarmos o campeonato, temos três jogos nessa semana. Vai haver um Sp. Braga-FC Porto. Essa é a minha prioridade. O resto logo se vê. ""Houve vezes em que eu acho que perdemos com azar e nunca se falou da estrelinha dos adversários. Nós ganhámos porque tivemos muito mérito. Tivemos essa estrelinha, é impossível ganhar ao Arsenal se não tivermos um bocadinho dessa estrelinha. Se olharmos para o jogo, a forma como entrámos na segunda parte, o golo feito, não baixámos o ritmo e continuámos a jogar de igual para igual. Pressionámos muitas vezes na frente o Arsenal. Quando precisámos tivemos a estrelinha porque acreditámos muito. Quando é assim, as coisas boas são atraídas pelos jogadores.""Deixa-nos orgulhosos mas também tem de nos deixar um bocadinho chateados. Gosto de ver os meus jogadores felizes, mas há que pensar porque é que estamos em quarto lugar. Obviamente são competições diferentes, momentos diferentes, mas nós somos capazes de fazer isto em qualquer estádio. Portanto, temos de trazer isso todas as semanas. Isso é o difícil de jogar num clube grande como o Sporting: todas as semanas termos de jogar assim. Estou orgulhoso mas também fico um bocado chateado de não ver isto todos os fins de semana. Eles obviamente estão felizes não só pelo resultado mas pela forma como jogaram. Sentem-se orgulhosos, mas agora é preparar o resto.