Rúben Amorim: «Estou preparado para perder jogadores»

Rúben Amorim admitiu que poderá perder alguns dos jogadores mais cobiçados no Sporting, numa altura em que resta uma semana para o começo oficial da época, com a Supertaça (dia 31)





"Claro que estou preparado para perder jogadores, faz parte do processo. Mas para isso é que arranjamos soluções, contratámos mais para a B do que para a A. Chegámos a um ponto em que para substituir os nossos jogadores temos de pagar mais. Por isso temos de criá-los", referiu à Sport TV o treinador leonino após a vitória diante do Lyon (3-2) e consequente conquista do Troféu Cinco Violinos."A responsabilidade é maior mas a ideia não mudou. Temos um ano de experiência mas também os nossos adversários. Ganhámos um campeonato mas não mudámos muito desde então. Temos de correr muito e lutar muito. Essa é a grande força.""O que fica? Que os miúdos estão a crescer bem, o clube a trabalhar bem, destaco o esforço de não vender logo os miúdos. Vieram com a mesma humildade, mais experientes, cobiçados e o clube está a crescer. É trabalhar, que isto pode mudar de um momento para o outro."