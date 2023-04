Rúben Amorim e o momento em que foi expulso: «Fui simplesmente defender o Pote»

Sporting-Arouca: o momento da expulsão de Rúben Amorim e de um adjunto arouquense nos descontos Sporting-Arouca: o momento da expulsão de Rúben Amorim e de um adjunto arouquense nos descontos

Expulso na reta final do jogo com o Arouca , Rúben Amorim justificou o porquê da decisão tomada pelo árbitro Vitor Ferreira."A expulsão foi para defender o Pote. Não posso ver o meu jogador num bate-boca com o banco todo do Arouca... Foi simplesmente para defender o meu jogador, certamente que estará isso no relatório do árbitro. Ninguém gosta das paragens de jogo, mas sei que é normal, eu percebo os treinadores. Não comentei nenhuma decisão do árbitro, mas fui simplesmente defender o meu jogador, porque todo o banco do Arouca estava a falar para o Pote. E eu como treinador, tendo jogadores no meu banco a ver a situação, tenho de defender os meus. Foi apenas isso, nada a ver com perda de tempo", explicou, em conferência de imprensa.