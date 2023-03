Rúben Amorim explica o que perde o Sporting sem Coates e Morita para a 2.ª mão

O Sporting empatou a dois golos com o Arsenal, em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa e no qual Coates e Morita viram um cartão amarelo que os impede de dar o contributo à equipa na 2.ª mão. Questionado sobre as ausências dos dois jogadores em Londres, Rúben Amorim realçou as caraterísticas que os dois têm e que vão fazer falta na próxima quinta-feira."São jogadores muito importantes, precisamos muito da capacidade de Morita de ter a bola. Coates, quando jogamos muito subidos no campeonato, não se nota tanto a importância que tem a retirar lances de cabeça junto da área. Vai ser uma grande baixa com o Arsenal, porque o jogo que fez [hoje] e a forma como organiza a equipa quando estamos muitos baixos... tem uma capacidade que ninguém tem", afirmou o técnico do Sporting à Sport TV.