Rúben Amorim explica saída de Vinagre: «Há dias em que nada sai bem»

O Sporting perdeu esta quarta-feira com o Ajax em Alvalade no arranque da Champions por 5-1. Na conferência de imprensa, Rúben Amorim apontou o que falhou, assumiu as responsabilidades pelo desaire e entre outros assuntos foi quiestionado se não se arrepende por não ter ido buscar mais um central.





"Isso é para outros clubes, outros momentos e outro tipo de treinador. Este é o projeto. Quando se perde 1-5 tudo é mau mas não mudo de opinião assim. Nunca pensei ter Coates e Inácio lesionados ao mesmo tempo. O Pote nunca se lesionou e lesionou-se agora. Temos muitos jovens da B mas não queria lançá-los neste jogo. Por isso tirei o Rúben Vinagre, há dias em que nada sai bem e eles não tem de estar lá a sofrer. Nunca iria lançar um jovem neste jogo", disse.