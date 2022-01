Rúben Amorim fala da exigência de Jesus e recorda Plata: «É um jogador que me dá pena»

Questionado sobre os treinadores que teve ao longo da carreira, Rúben Amorim falou, entre outros, de Jorge Jesus. Lembrando a exigência do ex-técnico do Benfica, o timoneiro do Sporting transportou para a sua realidade e falou da incapacidade de Gonzalo Plata para, até ao momento, adaptar-se às suas exigências."Jorge Jesus foi o treinador com quem passei mais tempo. Houve coisas que ficaram comigo, os três centrais não (risos). A exigência ficou. O facto de crescer com ele, a exigência ficou, mas lembro-me como alguns jogadores ficavam, era difícil. Alguns não conseguiram. O Plata é um jogador que me dá pena, mas a forma de eu encarar o treino para ele é difícil. Às vezes é difícil. Lembro-me disso do míster, desses pequenos pormenores táticos. Acho que uma coisa boa nossa é que não temos assim grandes fixações, estamos abertos a tudo. Temos de acreditar muito para os jogadores comprarem a ideia", disse Amorim à Sport TV após conquistar a Allianz Cup, fruto da vitória sobre o Benfica (1-2).Já num tom mais descontraído, Amorim foi questionado sobre os momentos com o filho no relvado do Dr. Magalhães Pessoa, esta noite, depois da partida: "Tudo é melhor com o meu filho, se eu já gosto de estar ali, com ele ali é melhor. Começou num clube, estão a fazer uma pressão enorme para ir para outro clube, a mãe não concorda e eu não me meto. Quero lembrar-me destes momentos com o meu filho."